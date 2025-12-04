قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: القاهرة شريك لا غنى عنه في استقرار المنطقة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
أخبار البلد

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

نوة
نوة
شيماء مجدي

وجه الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ  تحذيرًا "هاما للغاية" للمواطنين بخصوص قرب وصول "نوة قاسم"، مؤكدا أنها آخر وأقوى نوات فصل الخريف.

تقلبات جوية وسيول 

وقال " فهيم" خلال تصريحات له ، إن هذه نوة قاسم  ستجلب معها تقلبات جوية قوية وتهديدات بحدوث سيول مشابهة لتلك التي حدثت مؤخراً على مناطق جنوب البحر الأحمر.

وأشار فهيم إلى أنه من المتوقع أن تمتد تأثيرات نوة قاسم من اليوم  الخميس 4 ديسمبر وحتى الاثنين 8 ديسمبر، حيث تأتي مباشرة بعد "نوة المكنسة"، ويتركز تأثيرها الأساسي على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن هذه النوة تتميز برياحها الجنوبية الغربية القوية التي قد تصل إلى حد العواصف، بينما تتراوح الأمطار بين غزيرة ومتوسطة ورعدية، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة والوجه البحري وسيناء بدرجات متفاوتة.
 

مناطق سقوط الأمطار 

ولفت الدكتور محمد على فهيم إلي أن مناطق الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال الصعيد هي الأكثر عرضة لتأثيراتها القوية، ونتيجة لذلك، سيشهد البحر اضطراباً شديداً وارتفاعاً كبيراً في الأمواج، مما يؤدي إلى توقف حركة الصيد والملاحة في معظم السواحل.

وأكد أن التوقعات القاسية للنوة وسوابقها التي شهدت انهيارات وخسائر في الأعوام الماضية، مشددا  على أهمية اتخاذ إجراءات سلامة استباقية فوراً، بتجنب الوقوف أو المشي قرب البحر أثناء الذروة، وضرورة تثبيت كافة الأغراض في الشرفات والأسطح، مع الالتزام بـالقيادة بحذر شديد خاصة على الطريق الساحلي وفي مدن القناة.

تحذيرات عاجلة 

وحذر فهيم من ملامسة أعمدة الكهرباء أو الأسلاك، ومتابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. أما بالنسبة للمزارعين، فتشمل التوصيات الزراعية ضرورة ضبط مواعيد الري ومنع أي ري قبل الحالة الجوية بـ 48 ساعة.
 

واتخذت محافظة الإسكندرية كافة التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات نوة قاسم، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد في شركة الصرف الصحي ونشر سيارات الشفط والمعدات في الشوارع والمناطق الساخنة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة وحل أي مشكلات فورية، واستمرار أعمال تطهير الشنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار، ووقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

نوة قاسم الأرصاد الطقس الإسكندرية الزراعة نوة أمطار

