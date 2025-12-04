مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة تُعلن بشكل دوري عن نجاحات جديدة في هذا القطاع باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، إن وزير البترول والثروة المعدنية أعلن مؤخرًا عن حزمة جديدة من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين، خاصةً في مجالات المعادن النادرة، مثل: (الذهب، والمعادن الأرضية النادرة).



وأوضح أن التنافس العالمي على المعادن النادرة يجعل تطوير هذا القطاع ضرورة استراتيجية لمصر.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ المسح الجيولوجي الجديد في مختلف المناطق الغنية بالمعادن، وذلك بهدف تحديد المناطق الأعلى ثراءً بالمعادن النادرة والطبيعية، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في أعمال المسح، بالإضافة إلى تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية لدعم الاستثمار التعديني، موضحًا أن الخطة تسير بصورة جيدة، وأنه يتابع بشكل مستمر مع وزير البترول تنفيذها.