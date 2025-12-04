هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة

في لقاء مؤثر كشف المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، الذي رحل عن عمر 12 عامًا، ما وصفه بـ"الإهمال الجسيم" الذي أودى بحياة نجله خلال منافسة رسمية، مؤكدًا أن الاتهامات التي وُجهت له بشأن تعاطي منشطات كانت قاسية وغير منطقية.

وقال المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، لـ برنامج مساء dmc، المذاع عبر قناة دي ام سي ، والذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال ، مساء الأربعاء، إن ابنه تعرض لعملية تشريح بعد انتهاء الأزمة بدعوى من البعض بأنه تناول مواد منشطة، متساءلًا بحزن شديد، أن "هل يُعقل أن يُتهم طفل لم يتجاوز 12 عامًا بأنه يتعاطى منشطات؟ كيف أسمح أنا كأب أن أؤذي ابني؟"

وأوضح المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، أن العائلات غير مسموح لها بالتواجد قرب حمام السباحة خلال السباقات، وأنه كان يتابع السباق من المدرجات، مضيفًا: "بعد انتهاء السباق يتم إخلاء المسبح مباشرة، كان هناك 10 حكام لـ10 لاعبين، ومع ذلك لم ينتبه أحد ليوسف."

وأشار المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، إلى أن الرؤية من موقع الحكام أوضح بكثير من رؤية الأهالي من المدرجات، و لم يتم التعامل مع حالة نجله في الوقت المناسب، مؤكدًا أن يوسف كان يخضع لرقابة طبية وغذائية صارمة باعتباره مشروع بطل يتم تجهيزه للمنافسات الكبرى.

وطالب المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، برد اعتباره ورفع الاتهام عن ابنه الذي توج بالميدالية الذهبية في آخر منافساته، مضيفًا أن وجود شقيقته التوأم يزيد من ألم الفقد، أن "حتى الآن لم نخبرها بوفاته."

وختم المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، بصوت يملؤه الحسرة: أن “يوسف كان مشروع بطل.. كنا نجهزه ليكون بطلاً كبيرًا، لكن القدر لم يمهله.”