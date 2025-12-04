نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية وهدفنا التسهيل على المواطنين

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هدفنا كسب ثقة المجتمع الضريبي وليس العوائد، مشيرا إلى أنه لا زيادة في الأعباء الضريبية وهدفنا التسهيل على المواطنين.

وقال شريف الكيلاني، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه أغلقنا العديد من القضايا الضريبية للتسهيل على الممولين، مؤكدا ان إخفاء القيمة الحقيقية لحجم التعاملات التجارية يعد ضمان السوق الموازي.

وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تمويل أول 100 ألف مشروع ينضم للمنظومة الضريبية بفوائد مبسطة من جهاز المشروعات.