منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

شاركت النجمة منى زكى جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام من مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ 22 اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات العرض العالمي الأول لفيلم “الست”، والذي تجسد فيه الفنانة منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

تفاصيل إطلالة منى زكى

وخطفت منى زكى الانظار مرتدية بدلة كلاسيك ستان بسيطة باللون الرمادى الغامق،ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

موعد عرض وفيلم الست وكواليسه

وتقرر عرض الفيلم تجاريا يوم 10 ديسمبر المقبل، وتقدم الفنانة منى زكي فيلم "الست" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل العديد من النجوم ضيوف الشرف على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، سيد رجب.

قصة فيلم الست بطولة مني زكي

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.