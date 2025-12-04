انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات

كشف والد الطفلة إسراء ضحية الميراث أن يوم الحادث شهد سلسلة من المشكلات، من بينها رشق مياه ساخنة داخل المطبخ ما تسبب في إتلاف الطعام، ثم فصل الكهرباء عن الشقة بعد دقائق من عودته إلى المنزل.



وقال الأب خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن عداد الكهرباء يقع في «بير السلم» الذي يسيطر عليه الطرف الآخر، مؤكدًا أن الأسرة كانت تتجنب الدخول في أي خلافات، إلا أن التعديات كانت تتكرر خلال غيابه عن المنزل.



وأضاف أن الأزمة ليست حديثة، حيث بدأت منذ شراء الشقة قبل عام، موضحًا أن الأسرة تعرضت لمضايقات عدة، من بينها منعهم من استخدام السطح، وإتلاف طبق الدش والهوائي، إلى جانب تكرار إلقاء المياه الساخنة.



وأكد أن كل محاولات تهدئة الأوضاع كانت تُقابل بتصعيد، مشيرًا إلى أن هذه المضايقات انتهت بالاعتداء الأخير الذي تسبب في إصابة طفلته بحروق خطيرة بعدما سكبت عليها مياه مغلية أثناء وجودها في الشارع.



