الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
أخبار العالم

ترامب يمنح عفوا غير مشروط لنائب ديمقراطي وزوجته يواجهان اتهامات جنائية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء منح عفو كامل وغير مشروط لهنري كويلار، النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، وزوجته إيميلدا، اللذين يواجهان اتهامات جنائية.

العفو الكامل عن هنري كويلار

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن إدارة الرئيس جو بايدن "سلمت نظام العدالة" وقدمت كويلار للمحاكمة بسبب انتقاده لسياسات الحدود التي وصفها بـ"الكارثة"، مضيفا: "بسبب هذه الحقائق وغيرها، أعلن هنا عن عفوي الكامل وغير المشروط عن النائب المحبوب من تكساس هنري كويلار".

وأدخل كويلار، الذي شغل منصب أكبر الديمقراطيين في لجنة فرعية للأمن القومي، بنودا في تشريعات لتعزيز الإنفاق الأمني الأمريكي لأذربيجان.

وكان كويلار وزوجته قد اتهما في مايو 2024 بقبول رشاوى تقارب 600 ألف دولار مقابل التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية لصالح أذربيجان، ودعم مصالح بنك مكسيكي من خلال منع لوائح الإقراض يوم الدفع وتخفيف قوانين مكافحة غسل الأموال.

 

كويلار ينفي الاتهامات

من جانبه نفى النائب الديمقراطي الاتهامات عند تلاوتها عليه قائلا إنه "بريء" وأكد أنه استشار لجنة أخلاقيات مجلس النواب لضمان قانونية أفعاله.

ومن المرجح أن تسبب خطوة ترامب مشكلة للجمهوريين في مجلس النواب الذين يتمتعون بأغلبية ضيقة، وكانوا يأملون في إزاحة كويلار في الانتخابات المقبلة.

دونالد ترامب ولاية تكساس اتهامات جنائية جو بايدن الانتخابات

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

طارق فهمي

طارق فهمي: ضغوط أمريكية وملف الجثمان الأخير لإسرائيل يدفعان للانتقال إلى المرحلة الثانية

المونتير السينمائي أحمد حمدي

أحمد حمدي يكشف أسرار ولادة الفيلم داخل غرفة المونتاج

محافظ قنا

محافظ قنا: فتح 352 لجنة في موعدها وانتظام كامل لسير العملية الانتخابية

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام عبد الغفور
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

