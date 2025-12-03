ترامب يمنح عفوا غير مشروط لنائب ديمقراطي وزوجته يواجهان اتهامات جنائية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء منح عفو كامل وغير مشروط لهنري كويلار، النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، وزوجته إيميلدا، اللذين يواجهان اتهامات جنائية.

العفو الكامل عن هنري كويلار

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن إدارة الرئيس جو بايدن "سلمت نظام العدالة" وقدمت كويلار للمحاكمة بسبب انتقاده لسياسات الحدود التي وصفها بـ"الكارثة"، مضيفا: "بسبب هذه الحقائق وغيرها، أعلن هنا عن عفوي الكامل وغير المشروط عن النائب المحبوب من تكساس هنري كويلار".

وأدخل كويلار، الذي شغل منصب أكبر الديمقراطيين في لجنة فرعية للأمن القومي، بنودا في تشريعات لتعزيز الإنفاق الأمني الأمريكي لأذربيجان.

وكان كويلار وزوجته قد اتهما في مايو 2024 بقبول رشاوى تقارب 600 ألف دولار مقابل التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية لصالح أذربيجان، ودعم مصالح بنك مكسيكي من خلال منع لوائح الإقراض يوم الدفع وتخفيف قوانين مكافحة غسل الأموال.

كويلار ينفي الاتهامات

من جانبه نفى النائب الديمقراطي الاتهامات عند تلاوتها عليه قائلا إنه "بريء" وأكد أنه استشار لجنة أخلاقيات مجلس النواب لضمان قانونية أفعاله.

ومن المرجح أن تسبب خطوة ترامب مشكلة للجمهوريين في مجلس النواب الذين يتمتعون بأغلبية ضيقة، وكانوا يأملون في إزاحة كويلار في الانتخابات المقبلة.