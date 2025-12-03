قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة سائق مدرسة خاصة للجنايات بتهمة هتك عرض طالبة قاصر.. خاص
الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا |شاهد
طارق فهمي: تل أبيب حاولت اختبار الموقف المصري بالرد المباشر.. وارتباك واسع يضرب الداخل الإسرائيلي
أول تحرك برلماني في واقعة وفاة يوسف سباح نادي الزهور
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
أخبار البلد

العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية

كريم الخطيب

وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكولا للتعاون مع  شركة أميستون إنترناشيونال جروب للتجارة  المصرية والتي وقعها عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وخلال فعاليات التوقيع أوضح اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تتطلع بقوة إلي التعاون الجاد وزيادة فرص الإستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، معربا عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أميستون.

 توطين أحدث التكنولوجيات

وأوضح "عبد اللطيف" أن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات في مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أننا نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركة أميستون المصرية، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أعرب كبار مسئولي شركة أميستون عن اعتزازهم بالتعاون وعقد الشراكات مع  الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى  أن شركة أميستون  تهتم في صناعاتها بمطابقة معايير الجودة العالمية، وهذا ما يتوافر بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

وفي سياق متصل، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تفقد جناح شركة أمستون، حيث أكد على أهمية زيادة فرص الاستثمار  والمشروعات المشتركة بين الجانبين.

ريهام عبد الغفور
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
فيلم صوفيا
ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
