العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكولا للتعاون مع شركة أميستون إنترناشيونال جروب للتجارة المصرية والتي وقعها عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وخلال فعاليات التوقيع أوضح اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تتطلع بقوة إلي التعاون الجاد وزيادة فرص الإستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، معربا عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أميستون.

توطين أحدث التكنولوجيات

وأوضح "عبد اللطيف" أن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات في مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أننا نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركة أميستون المصرية، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أعرب كبار مسئولي شركة أميستون عن اعتزازهم بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن شركة أميستون تهتم في صناعاتها بمطابقة معايير الجودة العالمية، وهذا ما يتوافر بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

وفي سياق متصل، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تفقد جناح شركة أمستون، حيث أكد على أهمية زيادة فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة بين الجانبين.