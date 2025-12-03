طارق فهمي: تل أبيب حاولت اختبار الموقف المصري بالرد المباشر.. وارتباك واسع يضرب الداخل الإسرائيلي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن إسرائيل أرادت أن تختبر الموقف المصري في الردّ المباشر ومصر ردت بصورة ربما يشهد المشهد في إسرائيل خلال الساعات المقبلة حالة من الارتباك في التعامل.

موقف الدولة المصرية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن الردّ المصري حسم الكثير من النقاط، لافتا إلى أن الأمور محسومة وهذا هو موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية من اللحظة الأولى.

حالة ارتباك وتأزم

مشيرا إلى أن إشكالية فتح معبر رفح واضحة للجميع، وهناك تطورات إسرائيلية مهمة للغاية داخل الحكومة، كما أن هناك حالة ارتباك وتأزم مرتبطة بموضوع العفو عن نتنياهو وغيرها من الأمور.

التحولات الجارية في الملف الإقليمي

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحولات الجارية في الملف الإقليمي تشير إلى ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والأمنية، وذلك في ضوء الضغوط الأمريكية المتزايدة، وما ترتب على تسليم آخر جثمان مطلوب لإسرائيل، والذي اعتبره أحد العوامل المباشرة التي دفعت بهذا الاتجاه.