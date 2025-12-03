أحمد موسى: مصر في طريقها لتصبح مركزا لتصدير السلاح

صرح الإعلامي أحمد موسى أن مصر تتجه نحو التحول إلى سوق إقليمي لتصدير السلاح، مؤكدًا أن الدولة تعمل باستمرار على تعزيز قدراتها في مجال التصنيع العسكري.



وقال موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن مصر تجري اتفاقيات عسكرية بشكل علني، موضحًا: "إحنا بنعمل اتفاقيات على الهواء أمام الجميع… ومافيش ما يمنعنا من تصنيع الأسلحة".



وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى لاستثمار إمكاناتها الكبيرة في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية، بما يدعم قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.



وشدد على أن مصر تمتلك إمكانات عسكرية قوية ومتميزة، وتواصل تطوير قدراتها من خلال شراكات دولية، في مقدمتها التعاون مع الصين.