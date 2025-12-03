كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

أطلق الفنان كريم محسن، أحدث أغنياته، بعنوان "يا صاحبتي" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر توما، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الإجتماعي، ومحطات الراديو.

قام كريم محسن بالترويج للأغنية على حسابه الرسمى عبر موقع الفيديوهات والصور "أنستجرام"، بفيديو قصير من الأغنية، وكتب كريم: "يا صاحبتي و بنتي و حبيبتي ٣ ديسمبر إن شاء الله".. كما كتب كريم أيضا موجها تحية إلى عزيز الشافعى: "زيزو المُبدع دائماً الأخ و الصاحب ربنا يرزقنا نجاحها".. ورد عليه عزيز: "يارب يا كيمو يا فنان".. وتفاعل معهم عدد كبير من المتابعين بالتعليقات الإيجابية، التى تمنت له النجاح.. ومن بين التعليقات " يلا يا كيموووو ولع الدنيا".. "الف مبروك يا كريم الله".

أغنية "يا صاحبتي" من بين أغنيات ألبوم "يادى الكسفة" الذى يضم 9 أغنيات متنوعة، وعبر الملحن عزيز الشافعى عن سعادته بالتعاون مع كريم محسن وقال: كريم صديق عزيز جدا ومن أقرب الناس لى في الوسط الفني، وهو ملحن كبير، وفنان ناجح لما سمع الأغنية عجبته جدا جدا ولم يتأثر بتسريبها، وقد أعجبنى سرعة تنفيذها، وتسجيلها الذى تم في وقت قياسي، كما أشيد بالموزع الفنان توما الذى قدم موسيقى مميزة وأضاف لمسات قوية ساهمت في خروج الأغنية بالشكل النهائي بأفضل صورة.