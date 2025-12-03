قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
قرار عاجل من الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية.. ومدبولي: التصنيع المحلي أولوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ماذا قدمت التعليم للطلاب ذوي الإعاقة ؟ .. الوزير يكشف التفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، قالت خلاله : بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الدائم على وضع أبنائها من الطلاب ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها، وبذل كل الجهود لضمان تعليم عالي الجودة لهم دون أي تمييز.

دمج الطلاب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم في مدارس التعليم العام

وفي هذه المناسبة، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دمج الطلاب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم في مدارس التعليم العام، فضلًا عن رفع كفاءة المعلمين والأخصائيين للتعامل مع احتياجاتهم، وذلك من خلال تنفيذ حزم تدريبية متخصصة في مجال تعليم ذوي الإعاقة، استفاد منها أكثر من 300 ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية بجميع المحافظات.

إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال

وفي خطوة هي الأولى من نوعها وبتوجيهات من الوزير محمد عبد اللطيف، أطلقت وزارة التربية والتعليم مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

تشغيل غرف مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البسيطة

كما عززت الوزارة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتجهيز وتشغيل غرف مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البسيطة، حيث بلغ العدد الإجمالي لهذه الغرف حتى الآن 925 غرفة مصادر، وتواصل الوزارة جهودها لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لهم والتوسع في فرص دمجهم واستيعابهم داخل المدارس.

رفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة

وبالتوازي مع هذه الاجراءات، تم رفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة لينطلق برؤية جديدة تواكب المعايير العالمية في علاج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يُعد المركز واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عربيًا وأفريقيًا، حيث يقدم العديد من الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجودة عالية، كما يوفر كافة سبل الرعاية للأطفال وأسرهم وكل ما يحتاجه الطفل في مكان واحد من أجل التيسير عليه وعلى أسرته.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تحرص على دمج الطلاب من ذوي الإعاقة بصورة عملية داخل المجتمع المدرسي، من خلال تنفيذ أنشطة وفعاليات متنوعة، رياضية وثقافية وفنية وتوعوية، في مختلف المحافظات على مدار العام، بما يسهم في تطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع المدرسي.

وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

المتهمين

القبض على سيدتين توزعان أموالا على الناخبين بسوهاج

متهم - أرشيفية

كروت دعائية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بقنا

المتهم

القبض على شخص ينقل المواطنين لمقار اللجان الانتخابية بسوهاج

بالصور

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

فيلم صوفيا
فيلم صوفيا
فيلم صوفيا

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

