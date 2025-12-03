ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

يُشير ألم العصعص إلى الألم الذي يحدث في أو حول العظمة الموجودة أسفل العمود الفقري، وتُعرف هذه العظمة باسم العُصعُص.

اسباب الاصابة بالألم العصعص ..

-التعرّض لإصابة في منطقة العصعص أثناء السقوط.

-الجلوس لفترات طويلة على سطح صلب أو ضيق.

-تغيّرات المفاصل الناتجة عن التهابات المفاصل أو عن عملية الولادة.

غالبًا ما يختفي الألم خلال أسابيع أو شهور دون علاج، وخلال هذه الفترة، قد تساعد بعض الإجراءات في تخفيف حدته، مثل:

-الميل إلى الأمام عند الجلوس.

-الجلوس على وسادة مخصّصة لتقليل الضغط.

-وضع الحرارة أو الثلج على المنطقة المصابة.

-تناول مسكنات الالم مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.

قد تشمل الخيارات العلاجية لألم العصعص ما يلي:

-العلاج الطبيعي: قد يقوم الأخصائي بتعليمك تمارين استرخاء عضلات قاع الحوض، مثل التنفس العميق وإرخاء العضلات كما يحدث أثناء التبوّل أو التبرّز.

-التدليك: قد يساعد تدليك العضلات المرتبطة بالعصعص في تخفيف الألم، وغالبًا ما يُجرى من خلال المستقيم.

-العلاج الدوائي: قد يوصي الطبيب بحقن مخدّر موضعي في منطقة العصعص لتخفيف الألم لعدة أسابيع.

-الجراحة: في الحالات التي لا تستجيب لأي علاج، يمكن اللجوء إلى إزالة عظمة العصعص فيما يُعرف بعملية استئصال العصعص ويتم اللجوء لهذا الخيار فقط عند فشل جميع العلاجات الأخرى.

المصدرDailyMedicalinfo