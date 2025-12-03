أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025

يعد عيار 21 الأكثر تداول في مصر سجل 5585 جنيهاً

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:



عيار 24: 6382 جنيهًا

عيار 21: 5585 جنيهًا

عيار 18: 4787 جنيهًا

الجنيه الذهب: 44,680 جنيهًا

وجاء هذا الاستقرار بعد توقف موجة البيع لجني الأرباح التي ضغطت على الذهب عالميًا أمس، ودفعته للتراجع من 4264 دولارًا للأونصة—أعلى مستوى في 6 أسابيع—إلى ما دون 4200 دولار.

وتشهد الأسواق العالمية حذرا واضحا قبل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في ظل توقعات بعدم تقديم إشارات مباشرة عن التيسير النقدي.