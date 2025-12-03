123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إسرائيل للانسحاب من مرتفعات الجولان في تصويت عُقد أمس الثلاثاء.

صوّتت نحو 123 دولة لصالح القرار، وعارضته سبع دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.

وقال وزارة الخارجية السورية إن القرار "يعكس أيضًا الجهود الدبلوماسية الصادقة الداعية إلى انسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، ويؤكد مجددًا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير شرعي ويخالف القانون الدولي، وخاصةً إجراءات الضم الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل".

وأشارت سوريا إلى أن مواقف عدة دول بشأن مرتفعات الجولان قد تغيرت في السنوات الأخيرة، وشكرتها تحديدًا في البيان.

وفي وقت سابق أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، بأغلبية 151 صوتًا.

انسحاب إسرائيل من فلسطين

ودعا القرار الأممي إلى انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948.