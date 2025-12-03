قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
آية التيجي

كشفت المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا (NIH)، عن المخاطر الخطيرة التي يتعرض لها الجسم عند الإصابة بـ العطش الشديد والذي يطلق عليها طبيا أسم (Severe Dehydration).

أبرز ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

 وحذّر خبراء الصحة من أن الجفاف الحاد لا يؤثر فقط على توازن السوائل، بل يهدد أعضاء الجسم الحيوية، وفقًا لما نشر في موقع Mayo Clinic وHarvard Medical School وCleveland Clinic.

ويؤكد الخبراء أن بعض التغيرات الداخلية تبدأ سريعًا بمجرد فقدان كمية كبيرة من الماء، ما يجعل العطش الشديد حالة طبية طارئة قد تنتهي بمضاعفات قاتلة إذا لم يتم التدخل الفوري، ومن أبرزها :

ـ انخفاض حاد في حجم الدم:

ونقص الماء يؤدي إلى انخفاض حجم البلازما، مما يسبب:

دوخة وإغماء

هبوط في ضغط الدم

تسارع في ضربات القلب بسبب قلة تدفق الدم للأعضاء

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ـ ارتفاع حرارة الجسم وفقدان القدرة على التعرّق:

ويفقد الجسم قدرته على التعرّق مما يؤدي إلى:

ارتفاع حرارة الجسم

خطر الإصابة بضربة الشمس

إرهاق حاد وانهيار حراري

ـ إجهاد الكلى وتوقفها تدريجيًا:

تشير تقارير NIH إلى أن الجفاف الشديد يسبب:

انخفاض التبول بشكل واضح

تراكم السموم في الدم

احتمال كبير للإصابة بفشل كلوي حاد

أبرز ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ـ تشنجات عضلية قوية ومؤلمة

والجفاف الحاد يسبب فقدان الأملاح الحيوية، ما يؤدي إلى:

تقلصات عضلية شديدة

ضعف عام

تدهور القدرة البدنية

ـ جفاف شديد في الجلد والعينين والفم:

يسحب الجسم الماء من الجلد للحفاظ على الأعضاء الداخلية، مما يؤدي إلى:

جفاف الجلد وتشقق الشفاه

جفاف العين وصعوبة الرمش

صعوبة في البلع بسبب جفاف الفم

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ـ تأثيرات خطيرة على الدماغ:

وتؤكد الأبحاث، أن العطش الشديد يسبب:

صداعًا قويًا

صعوبة في التركيز

ارتباكًا وهلوسة في الحالات المتقدمة

بطء ردود الأفعال

ـ اضطراب في أملاح الجسم قد يؤدي لتوقف القلب:

نتيجة فقدان الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم قد يحدث:

اضطراب في ضربات القلب

تعب شديد

هبوط حاد

وقد يصل الأمر لتوقف القلب في الحالات القصوى

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ـ انهيار شامل لوظائف الجسم إذا لم يُعالج:

وعدم علاج العطش الشديد يؤدي إلى:

صدمة هبوطية

فشل كلوي

فشل في أعضاء متعددة

وفي أسوأ الحالات: الوفاة

