مُشيدًا ببطولة كأس العرب.. «المستكاوي»: صراع ناري بين السعودية وعمان يعكس تطور الكرة العربية

علّق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز منتخب السعودية على نظيره عمان، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وكتب المستكاوي عبر إكس: «منتخبا السعودية وعمان خاضا صراعًا ندّيًا وهجمات متبادلة بسرعة كبيرة، ما صنع المساحات وفرص التهديف، وانتهت المباراة بفوز الفريق السعودي 2-1».

وتابع: «معدلات الجري مرتفعة وجهد بدني كبير جدًا من لاعبي الفريقين. مرة أخرى، نحن أمام بطولة تعكس تطور الكرة العربية وارتفاع مهارات وخبرات اللاعبين، بجانب حالة البهجة والتشجيع الجميل بلا إساءات، إنما أغاني وأهازيج رياضية».

من جانب آخر، اقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد لوسيل ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها محمد دحام، ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الدقيقة 87 عن طريق محمد مجدي قفشة.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة مؤقتًا برصيد نقطة وحيدة، وجاء منتخب الكويت في المركز الثاني برصيد نقطة أيضًا.