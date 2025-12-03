مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

شهد معرض إيديكس 2025 توقيع عقد جديد بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية لتعزيز مجالات الشراكة في الصناعات الدفاعية، بحضور اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة والسيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة.

شراكة استراتيجية بين مصر وداسو الفرنسية لتعزيز الصناعات الدفاعية

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع و السيد " إيريك شوفالييه " سفير فرنسا بالقاهرة توقيع عقدا جديدا لتعزيز مجالات الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025.

في هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره لتعزيز مجالات التعاون والتكامل الصناعي مع شركة داسو الفرنسية العالمية، مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وزيادة نسب التصنيع المحلي والاستفادة من قدراتها التصنيعية المتطورة، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف "عبد اللطيف" أن هذه الخطوة تعد تعزيزا لمكانة مصر كوجهة صناعية رائدة في مجال التصنيع المتطور، وأن الهيئة العربية للتصنيع تعد حاليا احدى سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية، من خلال تصنيع قطع الغيار وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن مجالات التعاون تتم التعاون بقوة في مجالات تصنيع بعض مكونات منتجات داسو وفقا لمعايير الجودة العالمية من خلال مصنع المحركات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع التي يرأس مجلس إدارتها اللواء مهندس جمال رمضان .

وأضاف رئيس الهيئة للتصنيع، أن الهيئة تتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا صناعيا متطورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع شركة داسو الفرنسية, لتلبية كافة الإحتياجات المحلية والتصدير للدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أشاد السيد "إيريك شوفالييه" سفير فرنسا بالقاهرة، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا على ترحيب جمهورية فرنسا ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، مشيرا إلى بحث الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة في الهيئة العربية للتصنيع، لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات فرنسا إلي الدول العربية والأفريقية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال الفترة القادمة.

من جانبها، أشادت السيدة "آن ليز دالوت" المدير العام لشركة داسو الفرنسية في مصر، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، مؤكدة على أهمية دعم سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أهمية الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة في الهيئة العربية للتصنيع، لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات شركة داسو إلى الدول العربية والأفريقية.

وأضافت أن شركة داسو الفرنسية لديها اشتراطات صارمة للجودة والتشغيل والإنتاج وهذا ما يتحقق واقعيا في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وفي سياق متصل، قام وفد شركة داسو الفرنسية بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع معربين عن إعجابهم بمدى تقدم وتطور المنتجات بفكر يناسب آليات الثورة الصناعية الرابعة.

كما قام اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد جناح شركة داسو الفرنسية، مؤكدا على أهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة لتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية.

توقع مذكرة مع "شادو وينجز" الصينية لتطوير نظم دفاعية متقدمة

حرصت الهيئة العربية للتصنيع على توطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شادو وينجز" الصينية بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، وتحت إشراف رئيس الهيئة اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف.

وخلال توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، أعرب اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع الشركة الصينية.

وأوضح "عبد اللطيف" أن مجالات التعاون تتضمن توطين تكنولوجيا تصنيع نظم دفاعية متقدمة تكنولوجيا من خلال الإستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بمصنع الطائرات الذي يرأس مجلس إدارتها اللواء مهندس محمد عوض.

وأشار اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف إلى أننا نتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع الشركة الصينية العالمية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية والدول الشقيقة والصديقة في مجال الصناعات الدفاعية.

من جانبهم أعرب كبار مسئولي الشركة الصينية عن اعتزازهم بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالدول العربية والأفريقية، مؤكدين أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بداية لمزيد من أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.

تطوير بين الهيئة وشركة GIDS الباكستانية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الباكستانية GIDS خلال فعاليات معرض إيديكس 2025، لتعزيز أطر التعاون الصناعي في مجال الصناعات الدفاعية وتوطين التكنولوجيا المحلية.

خلال فعاليات التوقيع أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركة الباكستانية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في عدد من مجالات الصناعات الدفاعية.

كما أوضح خلال التوقيع الذي وقعه عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

أنه من المقترح بحث عدة موضوعات أخرى للتعاون المشترك بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

من جانبهم أعرب كبار مسئولي الشركة الباكستانية عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحين أنهم يتطلعون لتعزيز التعاون المشترك مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

مذكرة تفاهم مع الصافي جروب لتعزيز الصناعات الدفاعية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع الصافي جروب لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية المتطورة، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، واللواء سامي مطاوع مدير إدارة المشروعات بالصافي جروب.

في هذا الصدد أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية تعزيز التعاون مع الصافي جروب في مجال العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.

من جانبهم أعرب صافي وهبه رئيس مجموعة الصافي جروب عن تقديرهم لهذا التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.