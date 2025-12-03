بابا الفاتيكان يُطالب حزب الله بنزع سلاحه واللجوء إلى طاولة الحوار

أعلن البابا ليو الرابع عشر بابا الفايكان أنه تقترح على حزب الله اللبناني ترك السلاح والانخراط في الحوار، داعيًا جميع الأطراف المُتصارعة إلى التخلي عن السلاح والعنف واللجوء إلى طاولة الحوار".

بابا الفاتيكان في لبنان

وأوضح البابا ليو في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" اللقاءات السياسية خلال زيارته إلى لبنان جرت بعيدا عن الإعلام، وتركزت على تهدئة النزاعات الداخلية والدولية.

وقال بابا الفاتيكان، : "اطّلعت على رسالة حزب الله وأفضل عدم التعليق"، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من جولته هو تعزيز الحوار المسكوني ووحدة الكنائس في ذكرى مجمع نيقية.

وكان حزب الله قد وجه رسالة إلى البابا لاوون الرابع عشر، قبيل وصوله إلى لبنان.

وقال الحزب في الرسالة إنه يؤكد التمسك ‏بالعيش الواحد المشترك، وبالديمقراطية التوافقية، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وبحرصنا ‏على السيادة الوطنية وحمايتها، بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أيّ عدوان أو احتلال لأرضنا ‏وبلدنا".