أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

أخبار البلد

محمد إبراهيم

تشارك الولايات المتحدة بجناج كبير في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025، حيث تشارك 23 شركة أمريكية رائدة في تكنولوجيا ومعدات الدفاع في المعرض الأهم في الشرق الأوسط، للمرة الرابعة على التوالي تأكيدا على أهمية معرض إيديكس.

شركة شيليد AI

وعرضت شركة "شيلد إيه آي" وهي شركة أمريكية لتكنولوجيا الدفاع والفضاء والمتخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي للعمليات العسكرية، أحد أبرز منتجاتها العسكرية في معرض إيديكس 2025،  وهي الطائرات المسيرة V-BAT ، وهي أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتعتمد منتجات "شيلد إيه آي" على برنامجها الأساسي للقيادة الذاتية المسمى “هايفمايند” والذي يعمل كـ "طيار آلي" للطائرات العسكرية، كما تهدف الشركة إلى حماية الأفراد العسكريين والمدنيين باستخدام أنظمة ذكية ومستقلة. 

وتستمر فعاليات النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس بمشاركة نحو 500 شركة عالمية في مجال التسليح والأمن وبحضور أكثر من 100 وفد عسكري و25 جناح دولي ومشاركة أكثر من 100 دولي في المعرض.

ويضم إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

