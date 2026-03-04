قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة لمستحقي الإيجار القديم وفقًا لما نص عليه قانون 2025، مشددًا على أن التسجيل في المنصة لا يعني إخلاء الوحدة الحالية، وإنما يهدف لضمان أولوية الحصول على البديل.

وأوضح مدبولي أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة بلغ نحو 70 ألف طلب حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة ستفي بتعهدها بتوفير الوحدات للمستحقين قبل نهاية المهلة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.

موعد انتهاء فترة التسجيل للحصول على وحدات بديلة

ومع اقتراب انتهاء فترة التسجيل للحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم، حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل كآخر موعد للتقديم، بعد مد المهلة ثلاثة أشهر إضافية، ما يضع آلاف الأسر أمام سباق مع الزمن لحسم موقفها، وسط حالة من القلق بسبب تداول معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير الشقق الحالية.

وشددت الحكومة على أن الإخلاء لا يتم إلا وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

حالتان لإخلاء الإيجار القديم قبل انتهاء المدة

ونصت المادة (7) على حالتين فقط تجيزان الإخلاء قبل انتهاء المدة، وهما: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد.

وبشأن التسجيل في الوحدات البديلة، أوضحت المادة (8) أن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء مدة العقد، مع تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، ما يعني أن الإخلاء لا يتم عند التسجيل بل بعد استلام البديل فعليًا.

كما أقر القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، لتصل إلى 20 مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 1000 جنيه للمتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية، على أن تطبق زيادة سنوية بنسبة 15%. ويتم تصنيف المناطق عبر لجان حصر يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص وفق معايير محددة تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والخدمات.

ومع اقتراب 15 أبريل، يتزايد اهتمام المستأجرين بالتسجيل لضمان أولوية الحصول على وحدة بديلة، في ظل تأكيدات رسمية بأن مجرد التقدم بالطلب لا يسقط الحق في الشقة الحالية إلا بعد تخصيص البديل واستلامه رسميًا.

