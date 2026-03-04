تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب تذبذب محدود على المستويين العالمي والمحلي ، عقب موجه قوية من التراجعات، سبقها صعود تاريخي

وكان قد فقد سعر الجرام أكثر من 320 جنيهًا خلال يومين فقط، في واحدة من أكبر موجات الانخفاض الأخيرة.



وكان الذهب قد سجل ارتفاعات قوية يوم السبت الماضي داخل السوق المصرية، رغم عطلة البورصة العالمية، تزامنًا مع بداية الضربة الأمريكية على إيران، ما دفع بعض التجار إلى تعليق التسعير مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع ووضوح اتجاهات السوق.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تطورات الأسواق.



بورصة الذهب مباشر



سجل سعر الذهب عالميًا نحو 5080 دولارات للأوقية.



سعر الذهب عيار 18



بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6227 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 7265 جنيهًا دون احتساب المصنعية، التي تتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام وفقًا للمشغولات.



سعر الذهب عيار 24



سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8303 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 58,120 جنيهًا.