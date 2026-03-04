قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
نشاط مكثف لجناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية
أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع
تطور خطير.. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة أمريكية مقاتلة إف-15
اقتصاد

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت  أسعار الذهب تذبذب محدود على المستويين العالمي والمحلي ، عقب موجه قوية من التراجعات، سبقها صعود تاريخي  

وكان قد فقد سعر  الجرام أكثر من 320 جنيهًا خلال يومين فقط، في واحدة من أكبر موجات الانخفاض الأخيرة.


وكان الذهب قد سجل ارتفاعات قوية يوم السبت الماضي داخل السوق المصرية، رغم عطلة البورصة العالمية، تزامنًا مع بداية الضربة الأمريكية على إيران، ما دفع بعض التجار إلى تعليق التسعير مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع ووضوح اتجاهات السوق.
ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تطورات الأسواق.


بورصة الذهب مباشر


سجل سعر الذهب عالميًا نحو 5080 دولارات للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6227 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 7265 جنيهًا دون احتساب المصنعية، التي تتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام وفقًا للمشغولات.


سعر الذهب عيار 24


سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8303 جنيهات.


سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 58,120 جنيهًا.

