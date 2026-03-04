وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب

خسر فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح أمام مضيفه ولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

أحداث المباراة

تقدم رودريجو جوميز بهدف أول لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، قبل أن يعادل محمد صلاح النتيجة في نفس الدقيقة.

وفي اللحظات الأخيرة، خطف آندريه هدف الفوز القاتل لوولفرهامبتون بالدقيقة 94، ليصبح أول هدف يسجله فريق من مراكز الهبوط ضد حامل اللقب في اللحظات الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

تأثير النتيجة على ترتيب الفريقين

بهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 48 نقطة في المركز الخامس، بعد 14 انتصارًا و7 هزائم و8 تعادلات، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 16 نقطة في المركز الأخير، رغم الانتصار التاريخي.

كما تشير الإحصاءات إلى أن ليفربول فقد 5 مباريات هذا الموسم بسبب أهداف في الدقيقة 90، وهو أعلى رقم يسجله أي فريق في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى المستوى الفردي، كسر محمد صلاح صيامه التهديفي الممتد لعشر مباريات في الدوري، بعد آخر هدف سجله في الأول من نوفمبر 2025 أمام أستون فيلا، ليضيف هدفًا واحدًا رغم خسارة فريقه.

وخاض صلاح هذا الموسم 30 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة، منها 5 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، في تراجع ملحوظ مقارنة بمواسمه السابقة.