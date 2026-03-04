فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

خلال شهر رمضان، تُعد وجبة السحور خط الدفاع الأول ضد العطش والإجهاد خلال ساعات الصيام، فهي الوجبة التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على توازن السوائل.

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

ووفقًا لموقع Healthline، فإن اختيار الأطعمة المناسبة على السحور يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مستوى النشاط خلال اليوم.

من بين الأطعمة التي يوصي خبراء التغذية بإضافتها إلى مائدة السحور، تبرز الطماطم كخيار غذائي بسيط وغني بالفوائد، ومن أهمها :

ـ ترطيب الجسم ومقاومة العطش:

تحتوي الطماطم على نسبة ماء قد تتجاوز 90%، ما يجعلها وسيلة طبيعية للمساعدة في ترطيب الجسم ودعم توازن السوائل.

وهذا يساعد على تقليل الشعور بالعطش في اليوم التالي.

ـ دعم توازن الأملاح:

تتميز الطماطم باحتوائها على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في الحفاظ على توازن السوائل والأملاح داخل الجسم، ما يقلل من احتمالية الشعور بالصداع أو الإرهاق الناتج عن الجفاف.

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

ـ غنية بمضادات الأكسدة:

الطماطم مصدر مهم لمركب الليكوبين، أحد أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية. يساعد الليكوبين في حماية الخلايا من التلف، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، وهي فوائد مهمة خاصة مع تغير العادات الغذائية في رمضان.

ـ تعزز صحة الجهاز الهضمي:

تحتوي الطماطم على الألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك، وهي مشكلة قد تظهر لدى البعض في رمضان نتيجة قلة السوائل.

كما أن حموضتها الطبيعية قد تساعد على تحسين عملية الهضم بشكل معتدل.

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

ـ منخفضة السعرات ومناسبة للحفاظ على الوزن:

الطماطم من الأطعمة قليلة السعرات، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي خلال رمضان. كما أنها تمنح شعورًا بالشبع نسبيًا بفضل محتواها من الماء والألياف.

يمكن تناولها ضمن وجبة متكاملة مع مصدر بروتين مثل البيض أو الفول وخبز الحبوب الكاملة لتحقيق توازن غذائي.

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

كيف يمكن تناول الطماطم على السحور؟

ـ طازجة في السلطة

ـ مضافة إلى السندوتشات

مع الزبادي والخيار كوجبة خفيفة

ـ ضمن أطباق السحور المتنوعة، هذا التنوع يسهل إدراج الطماطم في النظام الغذائي دون تعقيد.

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

نصائح لاستهلاك الطماطم بإعتدال

لمن يعانون من ارتجاع المريء، يُفضل تناول الطماطم باعتدال نظرًا لطبيعتها الحمضية. كما ينصح باختيار الثمار الناضجة والطازجة للحصول على أعلى قيمة غذائية.