بالصور

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
آية التيجي

حذّرت الدكتورة فيليب كاي البريطانية، من الاستخدام طويل المدى لبخاخات مزيلات احتقان الأنف، مؤكدة أن استمرار انسداد الجيوب الأنفية لسنوات قد يكون علامة على مشكلة صحية مزمنة تحتاج إلى تقييم طبي دقيق، وليس مجرد عرض عابر لنزلة برد.

ما سبب انسداد الأنف المستمر؟

وفي ردّها على استفسارات مرضى يعانون من انسداد الأنف المزمن وسيلان الأنف المستمر، أوضحت أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يمنعا مضاعفات خطيرة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوضح د. كاي أن السبب الأكثر شيوعًا لانسداد الجيوب هو التهاب الأنف (Rhinitis)، وهي حالة يحدث فيها التهاب بطانة الأنف مما يؤدي إلى إفراز زائد للمخاط.

ومن أبرز الأسباب المحتملة:
ـ نزلات البرد (وغالبًا تختفي خلال أسبوعين)
ـ الحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح
ـ المهيجات كالدخان والعطور
ـ زوائد لحمية داخل الأنف (اللحميات الأنفية)

انسداد الأنف المستمر

مخاطر الإفراط في استخدام بخاخات الأنف

وشددت الطبيبة على أن مزيلات الاحتقان لا يجب استخدامها لأكثر من عدة أيام، لأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى حالة تُعرف باسم التهاب الأنف الدوائي (Rhinitis Medicamentosa)، حيث تتحول البخاخات نفسها إلى سبب رئيسي للاحتقان المزمن.

ونصحت كاي، بمراجعة طبيب الانف والأذن لطلب فحص أو أشعة للأنف للكشف عن اللحميات، وتجربة :

ـ مضادات الهيستامين في حال الاشتباه بالحساسية.

ـ استخدام بخاخات المحلول الملحي (Saline Spray) بدلًا من مزيلات الاحتقان.

ـ إجراء غسول أنفي بمحلول ملحي

ـ استخدام جهاز ترطيب الهواء في غرفة النوم

ـ غسل أغطية السرير بانتظام

ـ تجنب التدخين وتقليل التعرض للهواء الجاف

أسباب انسداد الأنف المستمر

هل السبب داء في البطن ؟

وفي استشارة أخرى، أجابت د. كاي عن حالة مريض يعاني من إسهال مزمن مع انخفاض مستوى الأجسام المضادة Immunoglobulin A (IgA) في الدم.

أسباب انسداد الأنف المستمر

ما أهمية الأجسام المضادة في الامعاء؟

والأجسام المضادة IgA تلعب دورًا أساسيًا في حماية الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي من العدوى. انخفاضها قد يؤدي إلى:
ـ التهابات متكررة في الجيوب الأنفية
ـ التهابات صدرية أو أذنية متكررة

أسباب انسداد الأنف المستمر

متى يكون الأمر مقلقًا؟

وعند اقتران نقص الأجسام المضادة IgA بإسهال مزمن، فإن السبب المرجح قد يكون مرض الداء البطني (السيلياك)، وهو اضطراب مناعي ذاتي يحدث نتيجة تفاعل الجسم مع بروتين الجلوتين الموجود في القمح، الشعير.

اسباب انسداد الأنف المستمر

أعراض نقص الاجسام المضادة

ومن ابرز أعراض نقص الأجسام المضادة في المعدة ما يلي :
ـ إسهال مستمر
ـ فقدان وزن
ـ إرهاق مزمن

ويتمثل العلاج الأساسي في اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين مدى الحياة، مع التنبيه إلى ضرورة عدم التوقف عن تناول الغلوتين قبل إجراء التحاليل اللازمة، لأن ذلك قد يؤثر على دقة التشخيص.

وأكدت الطبيبة أن أعراض الإسهال المزمن قد تكون في حالات نادرة علامة على أمراض خطيرة مثل بعض أنواع السرطان، لذلك يُنصح دائمًا بمراجعة الطبيب وعدم إهمال الأعراض المستمرة. كما شددت على أهمية شرب كميات كافية من السوائل لتجنب الجفاف، خاصة مع الإسهال المزمن.

انسداد الجيوب الأنفية بخاخات الأنف أضرار مزيلات الاحتقان التهاب الأنف الدوائي اللحميات الأنفية الإسهال المزمن مرض السيلياك الداء البطني حساسية الأنف علاج الجيوب الأنفية نظام غذائي خالٍ من الغلوتين نظام غذائي خالٍ من الجلوتين

