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جروبات الغش تنشر إجابات عربي الدبلومات الفنية بعد دقائق من توزيعه باللجان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جروبات الغش تنشر إجابات عربي الدبلومات الفنية بعد دقائق من توزيعه باللجان

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

بدأت جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، في نشر صورا قيل أنها تخص إجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، وذلك بعد مرور أقل 3 دقائق فقط من توزيعه في اللجان

جاء ذلك بعد أن نشرت جروبات الغش بتليجرام صورا تزعم انها لأسئلة امتحان اللغة العربية الذي تم توزيعه 9 صباحا وذلك في تمام الساعة 9:02 صباحا أي بعد مرور دقيقتين فقط

ومازالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، تقوم بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها ومدى علاقتها بالامتحان الحقيقي الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، على أن يتم اتخاذ اللازم نحو تحديد هوية و مكان مصورها وناشرها واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت صحتها

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وانطلقت اليوم السبت 6 يونيو 2026 امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية” نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج في جميع محافظات الجمهورية

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية” في جميع محافظات الجمهورية ، من اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 (صناعي - زراعي -تجارى - فندقي) لوضع حلول للمشكلات التي قد تظهر في لجان السير ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة التابعة للمديريات ولجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة، ولجان تقدير الدرجات بالنسبة للمديريات التي يقع بنطاقها تلك المقرات، والقيام بالرد على شكاوى الطلاب وأولياء الأمور ووسائل الاعلام سواء كان ذلك من خلال الشكاوى التليفونية أو المكتوبة أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، على أن تبدأ عملها طبقاً لجدول الامتحانات المعلنة ويكون تشكيلها على النحو التالي:


- مدير عام الإدارة التعليمية، أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.
- مدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.
- مسئول الأمن بالإدارة التعليمية.
-عضو فني خاص بالتطوير التكنولوجي بالادارة التعليمية

- عضو من الإحصاء بالإدارة التعليمية.
- عامل خدمات معاونة من العاملين بالإدارة التعليمية.
- سائق من العاملين بالإدارة التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون مهام الغرفة على النحو التالي:
-  متابعة وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير الامتحان.
- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.
- متابعة حسن سير العمل بلجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل.

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