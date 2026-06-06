حظر الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للطلاب و الملاحظين

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه تقرر حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سواء للطلاب أو الملاحظين، مع تطبيق أحكام القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات.

وينطلق اليوم السبت ، ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية” نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج في جميع محافظات الجمهورية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية” اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد رسمياً جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية ، ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2026 في جميع محافظات الجمهورية اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقا للجداول المعلنة.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية ، ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2026 في جميع محافظات الجمهورية اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقا للجداول المعلنة.

وللوصول إلى رابط جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن الان الضغط على الرابط التالي:

https://ellibrary.moe.gov.eg/