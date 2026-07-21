القهوة وصحة القلب .. جمال شعبان يوضح الفوائد والأضرار

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول القهوة من العادات التي قد تكون مفيدة، موضحًا أنها تمثل بديلًا طبيعيًا لمشروبات الطاقة، التي حذر من أضرارها على صحة القلب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن القهوة لها فوائد صحية، وقد تسهم في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض الكبد، مشيرًا إلى أن تناولها دون إضافة السكر يكون أفضل، لأن الإفراط في تناول السكر يقلل من فوائدها.

ولفت إلى أنه يحذر من تناول القهوة على معدة فارغة، موضحًا أن تناول القهوة على الريق مع التدخين قد يزيد من المخاطر الصحية، كما حذر من تناول القهوة بعد الساعة السادسة مساءً لتجنب تأثيرها على النوم.

وأشار إلى أن تناول القهوة في ساعات الليل قد يسبب الأرق واضطرابات النوم، مؤكدًا أن تناولها خلال النهار يكون أفضل، مع ضرورة الاهتمام بالنوم الصحي لعدد ساعات كافية، ويفضل أن يكون النوم خلال فترة الليل.