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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يمنع الصيام ويؤكد ضرورة اتباع هذه النصائح في الحر

جمال شعبان
جمال شعبان
نهى هجرس

نشر الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الجتماعي فيسبوك، متضمنا بعض النصائح للتعامل مع الحر الشديد وتجنب تأثيراته على جسم الإنسان.

وقال جمال شعبان: ممنوع الصيام منعاً باتاً  في هذا الجو الجهنمي وعلى مسئوليتي لمرضى الشرايين التاجية والدعامات، والصمامات ، والذبذبة الأذينية، وهبوط عضلة القلب ، ومرضى السكر، ومرضى الكلى، وخاصة الطاعنين في السن.

وأضاف جمال شعبان: "دائما أؤكد على أهمية الماء البارد وليس المثلج، ممنوع الماء المثلج بعد القدوم من خارج البيت والجسم ساخن وذلك للوقاية، وعلاج موجات الحرارة، وضرباتها، وجلطاتها

( وجعلنا من الماء كل شيء حي  )

نوصي بشرب ٣ لتر ماء بارد يوميا قبل الشعور بالعطش لأن العطش ربما يكون نذير الجفاف، وكذلك عصير القصب، وتناول البطيخ، والخضراوات والفواكه، والخيار، والكنتالوب، وتجنب التوابل ، والكافيين ،والتبغ ، والمشروبات الغازية، والشاي الساخن، والشوربة الساخنة.

 كما نصح جمال شعبان، بارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة و الفاتحة من الأنسجة الطبيعية من القطن والكتان، وتجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة، وعدم الخروج بدون مظلة.

وأكد جمال شعبان ، على الجلوس في التكييف، لان المروحة لا تلطف الحرارة، وفي حالة عدم توافر التكييف يتوجب الاغتسال كل ٣ ساعات.

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الشيوخ والأطفال هما الأكثر عرضة لمضاعفات الموجات الحارة.

جمال شعبان الحرارة ترطيب الجسم الصيام

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