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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انضمام محافظة جنوب سيناء إلى شبكة Green Destinations العالمية

مشروع جرين شرم
مشروع جرين شرم
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انضمام محافظة جنوب سيناء، من خلال مشروع “جرين شرم”، إلى شبكة Green Destinations العالمية، وإطلاق حزمة جديدة من برامج الدعم الفني والمالي، لتعزيز مسيرة التحول الأخضر والتنمية المستدامة بالمحافظة، وتتويجًا للجهود الوطنية المبذولة لترسيخ مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة عالمية رائدة للسياحة المستدامة، بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشراكة الفاعلة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمي (GEF) وشركاء التنمية في دمج مبادئ الاستدامة ضمن خطط التنمية المحلية، وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في بناء نموذج متكامل للمدن والوجهات السياحية المستدامة والقادرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إطلاق حزمة جديدة من برامج الدعم الفني والمالي ضمن مشروع “جرين شرم” يعكس حرص الدولة المصرية على توفير آليات عملية لدعم المنشآت والقطاعات المختلفة بمدينة شرم الشيخ في تبني الممارسات المستدامة، بما يشمل دعم إنشاء محطات الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة لكافة المنشآت والقطاعات، ومحطات الطاقة الشمسية خارج الشبكة لمراكز السفاري والقوارب، ودعم استبدال أجهزة التكييف التقليدية بأخرى عالية الكفاءة، فضلًا عن دعم الفرص الاستثمارية القائمة على تطبيقات الاقتصاد الدائري، ومنها تحويل مخلفات الطعام إلى أعلاف، وتحويل الحمأة إلى سماد عضوي، والاستفادة من المحلول الملحي الناتج عن محطات تحلية المياه، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشارت الدكتورة منال عوض أن التدشين الرسمي لمنظومة المراقبة والتحقق والإبلاغ (MRV) يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الحوكمة البيئية والاعتماد على البيانات الدقيقة في متابعة مؤشرات الاستدامة وقياس الأداء البيئي ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في المتابعة الفاعلة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، ويعزز مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة المشروعات البيئية والتنموية.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن انضمام محافظة جنوب سيناء إلى شبكة Green Destinations العالمية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة المستدامة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات العمل المناخي والتنمية الخضراء، ويعزز قدرة المدن المصرية على تبني نماذج تنموية أكثر استدامة ومرونة.

جديراً بالذكر أن مشروع “جرين شرم” نظم حدثا بمدينة شرم الشيخ للإعلان عن انضمام محافظة جنوب سيناء إلى شبكة Green Destinations العالمية، وإطلاق حزمة جديدة من برامج الدعم الفني والمالي، وتدشين منظومة المراقبة والتحقق والإبلاغ (MRV)، بحضور ممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص.


وتعد شبكة Green Destinations العالمية من أبرز الشبكات الدولية المتخصصة في دعم وإبراز الوجهات السياحية المستدامة، حيث تضم شبكة واسعة من المقاصد السياحية والمنظمات والخبراء حول العالم، وتعمل على تعزيز تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المستدامة للوجهات السياحية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية. كما تستند برامج ومعايير الشبكة إلى المعايير العالمية للسياحة المستدامة المعترف بها من المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC)، بما يسهم في دعم الوجهات السياحية في قياس أدائها وتحسين ممارساتها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.

جرين شرم محافظة جنوب للسياحة المستدامة

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