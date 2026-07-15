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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يعقد لقاء موسعا مع قائدي القطارات ومسئولي تجديدات وصيانة السكة الحديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل اليوم بحضور المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، لقاءً موسعًا بمقر معهد تدريب وردان، ضم عددًا كبيرًا من قائدي القطارات المتدربين بالمعهد، ومسؤولي تجديدات وصيانة السكة، وفنيي صيانة الوحدات المتحركة.

جاء ذلك في إطار سلسلة  اللقاءات الدورية التي يعقدها المهندس كامل الوزير  وزير  النقل، مع مختلف طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمتابعة سير العمل ودعم جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، والاستماع إلى مقترحات العاملين والعمل على تنفيذ ما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والخدمة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أنه منذ توليه مسؤولية وزارة النقل، تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تصبح في طليعة الهيئات بالدولة، بسواعد أبنائها، وأن يكون العامل بالسكة الحديد نموذجًا للانضباط والالتزام والكفاءة في تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة، وتحديث عناصر البنية الأساسية من سكك ومحطات ومزلقانات، واستكمال تطوير نظم الإشارات، وتحديث الورش، وتأهيل وتدريب العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، إلى جانب إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئة.

ولفت إلى ضرورة ارتكاز منظومة العمل بالسكك الحديدية على العمل على مدار الساعة والإنتاج والشفافية والانضباط الكامل والالتزام بلوائح التشغيل وإجراءات السلامة، مؤكدًا أن الوزارة تطبق مبدأ الثواب والعقاب على جميع المستويات الوظيفية، بما يضمن تكريم المجتهدين وتحفيزهم، وفي الوقت نفسه محاسبة أي مقصر أو متسبب في أخطاء تمس سلامة التشغيل أو الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، مشددًا على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفة تتعلق بعناصر السلامة والأمان.

كما أكد استمرار تطبيق حافز "الكيلو النظيف" لقائدي القطارات المتميزين، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الحوافز لضمان وصولها إلى مستحقيها، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لجميع طوائف التشغيل، والتركيز على التدريب العملي ورفع كفاءة السائقين، وتدريبهم على تنظيم السرعات أثناء دخول المحطات بكافة الخطوط.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل والدقيق بإجراءات ومعايير السلامة، وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية باستخدام أحدث ماكينات صيانة السكة، مع استمرار تنفيذ الجولات الدورية والمفاجئة لفرق التفتيش الفني على مدار الساعة لمتابعة الحالة الفنية للخطوط والإشارات والتحاويل، والتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، مؤكدًا عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد الكامل من صلاحيته الفنية، بما يحقق أعلى معدلات الأمان وانتظام حركة القطارات.

كما اكد وزير النقل على ضرورة تعزيز العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في زيادة إيرادات الهيئة وترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى تنفيذ خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من أصول وأملاك الهيئة واستثمارها بالشكل الأمثل، إلى جانب تحصيل جميع مستحقات الهيئة، مؤكدًا أن هناك استثمارات غير مسبوقة يتم تنفيذها في أصول السكك الحديدية بهدف دعم مواردها المالية وتحقيق الاستدامة في الخدمة المقدمة.

ووجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة بعقد اجتماعات شهرية مع ممثلين عن مختلف طوائف التشغيل، لمناقشة مؤشرات الإيرادات والمصروفات، واستعراض المقترحات التي تسهم في تحسين الأداء وزيادة الموارد.

وفي ختام اللقاء، استمع الوزير إلى عدد من مقترحات العاملين، والتي تناولت تطوير منظومة التدريب، والتوسع في المتابعة الميدانية للمتدربين بواسطة مدربي معهد وردان خلال عملهم على الخطوط المختلفة، كما أشاد العاملون بما وفرته الدولة من إمكانات واستثمارات ضخمة لتحديث منظومة السكك الحديدية سواء في الوحدات المتحركة أو البنية الأساسية.

كما استعرض الاجتماع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين، حيث أكد الوزير أن مستشفى السكة الحديد بالقاهرة وفروعها بالمحافظات تواصل تقديم خدماتها الطبية على مدار الساعة، وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللائقة لجميع العاملين بالهيئة.كما تم مناقشة الأعمال الجاري تنفيذها بالإحواش والمزلقانات والتطوير المستمر لعربات البضائع والمحطات بمختلف الخطوط.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كامل الوزير

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