الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً بتهمة تهديد زعيم حزب بالقتل عبر وسائل التواصل

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل للاشتباه في توجيهه تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقتل زعيم حزب "الإصلاح في المملكة المتحدة" نايجل فاراج، وذلك بعد نشره رسالة توعد فيها بإطلاق النار عليه إذا فاز في الانتخابات.

وذكرت صحيفة "ذا تليجراف" أن شرطة العاصمة لندن أوقفت المشتبه به بعد رصد التهديد من قبل جهاز الأمن وتحليل المخاطر التابع للبرلمان، قبل أن تُخلي سبيله بكفالة لحين استكمال التحقيقات، مع فرض قيود تشمل حظر التواصل مع فاراج أو الاقتراب من محيط البرلمان، إلى جانب تقييد استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي.

ورحب فاراج بالتحرك الأمني، معتبرا أنه المرة الأولى التي تبادر فيها الشرطة باتخاذ إجراء بشأن تهديدات تلقاها عبر الإنترنت، معربا عن أمله في أن يشمل ذلك مئات التهديدات الأخرى التي قال إنه تعرض لها خلال العام الجاري.

ويأتي الاعتقال في أعقاب مقتل المتحدثة السابقة باسم الحزب لشؤون الهجرة والعدل آن ويديكومب، في هجوم وصفته السلطات بأنه استهدفها بشكل مباشر، وهو ما دفع الحزب إلى المطالبة بتعزيز الحماية الأمنية لنوابه.