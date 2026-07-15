اللجنة البارالمبية تقيم اختبارات اختيار منتخب الساق الواحدة استعدادا لبطولة العالم

أ ش أ

أقامت اللجنة البارالمبية المصرية اختبارات لاختيار منتخب الساق الواحدة لكرة القدم المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم المقبلة، والتي ستقام بالمكسيك خلال نوفمبر المقبل.

حضر الاختبارات العميد خالد سمير عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، في ظل حرص اللجنة على تطبيق مبدأ الشفافية والمتابعة الدقيقة عن قرب لكل ما يخص المنتخبات البارالمبية المصرية.

وأقيمت الاختبارات بنادي ايروسبورت تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الدكتور محمد خيرى، على أن يتم إعلان القائمة التي تم اختيارها للبطولة، عقب نهاية الاختبارات، تمهيدا لإقامة معسكرات استعداد للبطولة العالمية، لضمان تحقيق نتائج إيجابية.