قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: محطة الضبعة النووية ستسترد تكلفتها خلال 12 عامًا
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر
مدبولي: برامج تحفيزية لضم العمالة غير المنتظمة للمنظومة الرسمية دون فرض رسوم أو ضرائب
30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء
مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام
واشنطن تعلن اتفاقا بين لبنان وإسرائيل وتمهد لبدء الانسحاب خلال أيام
بندرس كل الطلبات.. مدبولي: أي أسرة شايفة إنها ظُلمت في ملف تنقية بطاقات التموين «تتظلم»
مدبولي: خطة خلال 10 أيام لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
مدبولي: مشروع قانون «مستقبل مصر» يستهدف تعظيم الثروات وحسم جهة تبعيته
قصة مذبحة عائلية بدأت بخلاف على الميراث وانتهت بالإعدام لـ 4 أشقاء بأسيوط
مدبولي: الحكومة تقلص الحلقات الوسيطة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار
استجابة فورية| رئيس العاصمة الإدارية يلغي تنفيذ الأكشاك حفاظا على المساحات الخضراء.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الاتباع المطلق للرسول فقط.. والباقي يُؤخذ منه ويُرد

خالد الجندي
خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مفهوم “الاتباع” في الإسلام له ضوابط واضحة، مشددًا على أن الاتباع المطلق لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما يُؤخذ من غيره ويُرد عليه.

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاربعاء، أن قاعدة “لو اتبعتني ما تسألش” لا تصح في حق البشر، قائلًا: “هل يجوز الاتباع لأي حد من البشر؟ لا طبعًا.. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم”، مبينًا أن النبي هو الوحيد الذي يُتبع دون نقاش، أما غيره فمجال للاجتهاد والفهم.

وأضاف: “سيدنا النبي هو الوحيد اللي بنتبعه، أي حد بعده إحنا بنقتدي بيه”، مؤكدًا أهمية تشغيل العقل والتفكير فيما يُعرض على الإنسان من آراء، بقوله: “بشغل دماغي.. بفكر”.

وأشار إلى أن التفكير النقدي جزء أصيل من المنهج الإسلامي، موضحًا أنه يقوم على البحث عن الدليل وطرح الأسئلة، قائلاً: “التفكير النقدي هو البحث عن الدليل.. إني أسأل في الأمر الموجه لي عشان أعرف هو ده صح ولا لا”.

وشدد على القاعدة الأصولية: “كلٌ يؤخذ منه ويُرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم”، معتبرًا أن تقليد الأشخاص دون فهم أو دليل ليس من الدين، قائلًا: “ما ينفعش تقول أنا بتبع الإمام الشافعي أو أبو حنيفة وخلاص”.

واستشهد بموقف أبو حنيفة النعمان الذي قال: “لا يحل لأحد أن يأخذ من مذهبي إلا إذا نظر من أين أخذت”، معتبرًا ذلك نموذجًا في التواضع العلمي ودعوة صريحة لإعمال العقل.

وأكد الجندي أن الدين يدعو إلى السؤال والبحث، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، موضحًا أن هذه الآية تحسم مسألة الاتباع في شخص النبي صلى الله عليه وسلم.

كما أشار إلى قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾، مؤكدًا أن المؤمن الحق يجعل حبه واتباعه الأول لله ورسوله، دون أن يُسقط عقله أو يُلغي تفكيره.
 

لعلهم يفقهون خالد الجندي التفكير النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفال مصابون؟

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندى يوضح بلاغة القرآن في الفرق بين الخرق والنقب بـ سورة الكهف

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يهنئ رئيسة هيئة النيابة الإدارية لتوليها منصبها الجديد

خالد الجندي

خالد الجندي: الاتباع المطلق للرسول فقط.. والباقي يُؤخذ منه ويُرد

بالصور

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

فيديو

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

زيكو

من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد