واشنطن تعلن اتفاقا بين لبنان وإسرائيل وتمهد لبدء الانسحاب خلال أيام

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن الهيكل العملي للمناطق التجريبية التي سينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة قد تمهد لتطبيق تفاهمات أوسع على الحدود الجنوبية.

وأوضحت السفارة، في بيان، أن الاتفاق جرى خلال المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، مشيرة إلى أن الصيغة النهائية للاتفاق أصبحت في مراحلها الأخيرة، على أن يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أن المرحلة التالية ستشمل انطلاق محادثات فنية تهدف إلى تطبيق الإطار الثلاثي، وصولًا إلى التوصل لاتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، بما يعزز الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار على الحدود وخفض التوتر بين الجانبين.