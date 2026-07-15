محافظ جنوب سيناء: مشروع «جرين شرم» يسهم في خفض الانبعاثات بواقع 3,404,8 طن سنويًا

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، إن مشروع "جرين شرم"، هو مشروع وطني يستمر لمدة 6 سنوات، ويهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى واحدة من أول المدن السياحية الخضراء والمستدامة في مصر والمنطقة العربية؛ وذلك من خلال خفض الإنبعاثات الكربونية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن هذا المشروع يجري تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، بتمويل مشترك بين مرفق البيئة العالمية "GEF" ومحافظة جنوب سيناء.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من المشروع هو تحقيق تنمية مستدامة متوازنة في شرم الشيخ، تجمع بين حماية البيئة وتمكين المجتمع ودعم الاقتصاد وسياحة مسؤولة، من خلال استخدام الطاقة النظيفة التي يجري إنتاجها من محطات الطاقة الشمسية "PVS"، مشيرًا إلى أن 20% من الطاقة المستخدمة في شرم الشيخ من الطاقة النظيفة، بطاقة إنتاجية أكثر من 4 ميجاوات.

وأكد أن نحو 12 فندقا سياحيا بشرم الشيخ يعتمد على الطاقة الشمسية ضمن المشروع التجريبي، و9 فنادق تعمل بقوة تتجاوز الـ 3 ميجاوات، إضافة إلى تنفيذ مشروعات داخل مطار شرم الشيخ الدولي، ومستشفى شرم الدولي، ومتحف شرم الشيخ، وجامعة الملك سلمان، ونحو 5 مدارس، وتركيب 891 عمود إنارة "LED" بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن المشروع يعمل على خفض الانبعاثات بواقع 3,404,8 طن سنويًا، و85,120 طن خلال العمر للمشروعات، كما يجري استخدام أنظمة ذكية لإدارة الغرف الفندقية تعمل على خفض استهلاك الطاقة من 15 إلى 10% للأنظمة الأساسية، ومن 35 إلى 20% للأنظمة المتقدمة، وذلك داخل 4 فنادق كمرحلة تجريبية.

وأضاف أن مشروع "جرين شرم" يستهدف أيضًا النقل المستدام من خلال تطوير منظومة نقل نظيفة تقلل من الانبعاثات وتحسن جودة الحياة، وذلك من خلال دعم المركبات الكهربائية داخل الفنادق، وتطوير نموذج مشاركة الدراجات، والتخطيط لمسارات الحافلات الكهربائية، وإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية، مما يسهم في خفض انبعاثات النقل، وتفعيل تجربة تنقل أفضل للسائح والمقيمين، ودعم التحول إلى مدينة ذكية مستدامة.

وفي مجال مياه الشرب والصرف الصحي، قال المحافظ، إنه جارٍ إعداد استراتيجية لإدارة المياه والصرف الصحي تتضمن مشروع لمعالجة الحمأة، ومشروع تجريبي لمعالجة مياه صرف القوارب السياحية، وحماية الشعاب المرجانية والبيئة البحرية.

ولفت إلى أن شرم الشيخ حققت مراكز عالمية ريادية في مجال البيئة والاستدامة، كونها تعد أول مدينة مصرية تنضم إلى منظمة "ICLEI" (الحكومات المحلية من أجل الاستدامة)، كما تعد سادس مدينة عالميًا ضمن شبكة المدن المستدامة، مقدمًا الشكر لفريق عمل مشروع "جرين شرم" وجميع الجهات الممولة له.