أحمد موسى: الليلة ستشهد سرقة جديدة في المونديال…تعيين حكم لا يمتلك العدالة لمباراة إنجلترا

هاجم الإعلامي أحمد موسى طاقم تحكيم مباراة إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم 2026"،المقرر إقامتها على ملعب أتلانتا.

وكتب أحمد موسي عبر حسابه علي منصة اكس :" تعيين حكم لا يمتلك العدالة لمباراة إنجلترا ونظيره المدعوم من الفيفا".

واضاف :"حكم يعد من أهم الداعمين للفاسد ميسى وتعيينه لهذه المباراة يكشف استمرار الفيفا فى دعم الفساد الأرجنتينى وتوصيلهم للنهائى من خلال توجيه التحكيم كما حدث فى مباريات مصر وسويسرا والرأس الأخضر".

و تابع :"منتخب إنجلترا سيواجه ١١ لاعبا+ التحكيم+ غرفة الفار".

وأوضح :"منتخب اللاعب رقم 10 ميسى الطفل المدلل من الفيفا والحاصل على أكبر عدد من ضربات الجزاء والذى يلقى الدعم والمحاباة من الحكام ممكن هزيمتهم بمنتهى السهولة من المنتخب الإنجليزى فى حالة توافر العدالة التحكيمية".

وختم :"فساد ميسي والأرجنتين والفيفا الأسوأ في المونديال".



ووصل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي بعد تخطي سويسرا بنتيجة 3-1، فيما حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في المربع الذهبي إثر فوزه على النرويج بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا

تقام المباراة اليوم الأربعاء 15 يوليو، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين

تنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر أربع قنوات، حيث يعلق علي سعيد الكعبي على beIN MAX 1، وحفيظ دراجي على beIN MAX 2، وخليل البلوشي على beIN MAX 3، وأحمد البلوشي على beIN MAX 4.