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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لثنية الشاشة.. سامسونج تستعد لإنهاء أكبر عيوب هواتفها القابلة للطي

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، عن تقنية جديدة تحمل اسم Flex Titanium، وهي هيكل متطور للشاشات القابلة للطي، من المقرر أن يظهر في الجيل المقبل من هواتف Galaxy Fold، على أن تكشف الشركة عن تفاصيله رسميا خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 22 يوليو.

وتهدف التقنية الجديدة إلى معالجة إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الهواتف القابلة للطي، وهي ظهور التجعد أو الثنية في منتصف الشاشة، وهي المشكلة التي لا تزال موجودة في العديد من الأجهزة المنافسة، مثل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 وجوجل Pixel 10 Pro Fold.

هيكل جديد يعتمد على التيتانيوم

وأوضحت سامسونج أن Flex Titanium يعتمد على مكونين رئيسيين مصنوعين من التيتانيوم.

الأول عبارة عن طبقة رقيقة من سبائك التيتانيوم توضع أسفل شاشة OLED، وتوفر صلابة تزيد بنحو 20 مرة مقارنة بالطبقات البلاستيكية المستخدمة في الأجيال السابقة، رغم أن سماكتها لا تتجاوز ثلث سماكة شعرة الإنسان.

أما المكون الثاني فهو صفيحة من التيتانيوم توضع أسفل وحدة الشاشة لتوفير دعم إضافي، مع استخدام تقنية جديدة تعتمد على ثقوب دقيقة لإزالة الفراغات الهوائية بين الشاشة والمواد اللاصقة، ما يمنح الشاشة ثباتا أكبر عند فتحها مع الحفاظ على مرونتها أثناء الطي المتكرر.

 سامسونج

تحسينات في المتانة وجودة العرض

وأكدت الشركة أن التصميم الجديد لا يقتصر على تقليل ظهور الثنية، بل يساهم أيضا في تحسين متانة الشاشة وإطالة عمرها، إلى جانب دعم بنية عرض عالية الدقة ومواد عضوية أحدث، ما ينعكس على جودة الصورة وكفاءة استهلاك الطاقة.

وأشار كيونج جين يو، رئيس فريق تطوير المنتجات المحمولة في Samsung Display، إلى أن تصميم الثقوب الدقيقة في صفيحة التيتانيوم يسمح بالحفاظ على مرونة الشاشة دون التأثير في متانتها.

لن يصل إلى الهواتف الحالية

ورغم الإعلان عن التقنية الجديدة، فإنها ستقتصر على أجهزة Galaxy القادمة، ولن تكون متاحة لهواتف Galaxy Z Fold 7 الحالية أو الأجهزة المنافسة مثل Pixel 10 Pro Fold وOnePlus Open.

ويرى مراقبون أن نجاح سامسونج في الحد من ظهور الثنية قد يدفع بقية الشركات المصنعة للهواتف القابلة للطي إلى تطوير حلول مماثلة، خاصة أن هذه المشكلة تعد من أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة من الأجهزة.

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج عن جميع تفاصيل Flex Titanium خلال حدث Galaxy Unpacked في 22 يوليو، حيث ستتضح قدرة التقنية الجديدة على تقديم تجربة استخدام أفضل مقارنة بالأجيال السابقة.

سامسونج Flex Titanium الهواتف القابلة للطي

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