سامسونج تطلق تحديثا ضخما يسد 57 ثغرة أمنية بهواتفها

كشفت شركة سامسونج، تفاصيل تحديث الأمان الخاص بنظام أندرويد لشهر يوليو 2026، والذي من المتوقع أن يبدأ بالوصول إلى هواتف وأجهزة الشركة اللوحية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ويستهدف التحديث الجديد هواتف وأجهزة سامسونج اللوحية، بينما تحصل ساعات الشركة الذكية على تحديث أمني منفصل يتضمن مجموعة أخرى من الإصلاحات.

57 إصلاحا أمنيا في التحديث الجديد

يتضمن تحديث أمان أندرويد لشهر يوليو 2026 ما مجموعه 57 إصلاحا أمنيا، من بينها:

- 41 إصلاحا مقدمة من جوجل ضمن نشرات أمان أندرويد ASB.

- 16 إصلاحا طورتها سامسونج ضمن برنامج الثغرات الأمنية الخاص بها SVE.

ومن بين هذه الإصلاحات، تعالج التحديثات 5 ثغرات خطيرة، إلى جانب إصلاح 42 ثغرة عالية الخطورة وعدد من الثغرات المصنفة ضمن مستوى الخطورة المتوسط.

وأوضحت سامسونج أن معظم الثغرات التي يعالجها التحديث تؤثر في الأجهزة التي تعمل بإصدارات Android 14 وAndroid 15 وAndroid 16.

سامسونج تكشف تفاصيل تحديث أمان أندرويد لشهر يوليو 2026 مع 57 إصلاحا أمنيا

بدء الطرح خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن تبدأ سامسونج طرح التحديث الأمني الجديد خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، مع وصوله تدريجيا إلى عدد كبير من أجهزتها.

ومن المرجح أن تكون سلسلة Galaxy S26 من أوائل الأجهزة التي تحصل على التحديث، إلى جانب هاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، قبل أن يمتد لاحقا إلى المزيد من الهواتف والأجهزة اللوحية.

تحديث أمني دون مزايا جديدة متوقعة

ولا تشير المعلومات الحالية إلى أن تحديث يوليو 2026 سيضيف ميزات جديدة للمستخدمين، إذ يركز بشكل أساسي على تحسين الحماية وإغلاق الثغرات الأمنية.

وتواصل سامسونج التزامها بجدول التحديثات الأمنية الشهرية، حيث أعلنت عن هذا التحديث في الأسبوع الأول من يوليو، ما يشير إلى إمكانية بدء وصوله إلى معظم الأجهزة قبل منتصف الشهر، على أن يكتمل انتشاره على نطاق واسع مع نهاية يوليو.