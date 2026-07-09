شهادات ادخار بعائد شهري مرتفع بعد قرار البنك المركزي اليوم

أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه اليوم، على أسعار الفائدة دون تغيير، لتواصل البنوك طرح مجموعة من شهادات الادخار ذات العائد الشهري المرتفع، التي تمنح العملاء دخلًا منتظمًا مع مستويات عائد تنافسية، سواء بعائد ثابت طوال مدة الشهادة أو بعائد متدرج يبدأ بنسبة مرتفعة في السنة الأولى. وفيما يلي أبرز شهادات الادخار ذات العائد الشهري المتاحة حاليًا في البنوك.

شهادة «برايم» من بنك مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي

تأتي شهادة «برايم» ضمن أعلى شهادات الادخار ذات العائد الثابت الشهري في السوق المصرفية، إذ تمنح عائدًا ثابتًا يبلغ 18% سنويًا طوال مدة الشهادة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 1000 جنيه، مع صرف العائد بشكل شهري. كما تخضع الشهادة لمعايير الصيرفة الإسلامية ورقابة البنك المركزي المصري، ما يجعلها مناسبة للراغبين في الاستثمار المتوافق مع الضوابط الشرعية.

شهادة «القمة» من بنك مصر

رفع بنك مصر العائد على شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.75% سنويًا يصرف شهريًا، بدلًا من 17.25% سابقًا.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع ثبات العائد طوال فترة الاستثمار.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية، بدلًا من 17.25% سابقًا.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع ثبات العائد طوال مدة الشهادة. كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة، ولا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من البنك الأهلي المصري

تعد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من أبرز الأوعية الادخارية التي تمنح أعلى عائد في السنة الأولى، حيث يصل العائد إلى 21% خلال السنة الأولى، ثم 16.25% خلال السنة الثانية، و12% خلال السنة الثالثة.

ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان، بينما يتم صرف العائد بصورة شهرية طوال مدة الشهادة.