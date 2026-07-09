رغم وداع المونديال.. مجسم كأس العالم يجوب شوارع مصر في مشهد يخط الأنظار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا، حيث تظهر سيارة وتحمل فوقها مجسم لكأس العالم وهو يجوب أحد الشوارع المصرية، في مشهد حمل رسائل فخر ودعم لمنتخب مصر رغم وداعه منافسات مونديال 2026.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو تحت عنوان: "يا مصر بتعمليها إزاي؟.. مجسم كأس العالم يجوب الشارع المصري بعد الخسارة أمام الأرجنتين"، معتبرين أن المشهد يعكس حالة الالتفاف الجماهيري حول المنتخب بعد الأداء المشرف الذي قدمه في البطولة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية.

وشهدت المباراة حالة واسعة من الجدل، في ظل انتقادات وجهها عدد من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم لبعض القرارات المؤثرة، معتبرين أنها أثرت على مجريات اللقاء وحرمت منتخب مصر من مواصلة مشواره التاريخي في البطولة، وهو ما زاد من موجة الدعم الجماهيري للفراعنة داخل مصر وخارجها.