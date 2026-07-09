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ركلة جزاء مهدرة وسيطرة للديوك .. شوط أول سلبي بين المغرب وفرنسا بالمونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ركلة جزاء مهدرة وسيطرة للديوك .. شوط أول سلبي بين المغرب وفرنسا بالمونديال

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي المغرب وفرنسا وتشير النتيجة للتعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب فرنسا على الكرة ومجريات اللقاء، وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لصالح الديوك في الدقيقة 28 من انطلاق المباراة بعدما تصدى لها ياسين بونو ببراعة.

تشكيل المغرب

أعلن محمد وهبي، المدير الفني لـ منتخب المغرب، التشكيل الرسمي لـ"أسود الأطلس" لمواجهة منتخب فرنسا، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بطموح مواصلة مشواره التاريخي في البطولة وبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجح في إقصاء منتخب كندا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، بينما تأهل المنتخب الفرنسي على حساب باراجواي. 

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: صلاح الدين - عيسى ديوب - نصير مزراوي - أشرف حكيمي.

خط الوسط: نايل العيناوي - أيوب بوعدي - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: بلال الخنوس - براهيم دياز - شمس الدين طالبي.

تشكيل فرنسا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026. 

ويدخل منتخب فرنسا المباراة باحثًا عن مواصلة مشواره نحو اللقب والتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بينما يتطلع المنتخب المغربي إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد وبلوغ المربع الذهبي للمونديال للمرة الثانية تواليًا.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: لوكاس ديني - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - جول كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو - مانو كوني.

خط الوسط الهجومي: ديزيريه دوي - مايكل أوليسي - عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

وتقام المباراة على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة، حيث يسعى "الديوك" لمواصلة حملة استعادة لقب كأس العالم، بينما يأمل "أسود الأطلس" في تكرار إنجاز مونديال 2022 وتخطي عقبة المنتخب الفرنسي للوصول إلى الدور نصف النهائي.

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