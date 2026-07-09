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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة

المغرب وفرنسا
المغرب وفرنسا
إسلام مقلد

يصطدم منتخب المغرب بنظيره الفرنسي، مساء اليوم الخميس، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "أسود الأطلس" لمواصلة كتابة التاريخ، بينما يطمح "الديوك" إلى الاقتراب خطوة جديدة من اللقب العالمي.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل عروضه القوية في البطولة، واضعًا نصب عينيه بلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي.

في المقابل، يتطلع منتخب فرنسا إلى مواصلة مشواره الناجح في البطولة، والتأهل إلى نصف النهائي، في إطار سعيه للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليًا، بعدما توج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن يحصد وصافة مونديال 2022 عقب خسارته النهائي أمام الأرجنتين.

وكان منتخب المغرب قد حجز مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه الكبير على كندا بنتيجة 3-0 في دور الـ16، بينما تأهل المنتخب الفرنسي عقب انتصاره على باراجواي بهدف دون رد سجله كيليان مبابي.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

تقام مباراة المغرب وفرنسا، مساء اليوم الخميس 9 يوليو، على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

تنقل شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المباراة عبر قناة:

  • beIN SPORTS MAX 1

وتترقب الجماهير العربية مواجهة من العيار الثقيل، يأمل خلالها المنتخب المغربي في تجاوز عقبة أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ومواصلة رحلته التاريخية في المونديال.

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