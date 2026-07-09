عليكم الاحتماء فورا.. السفارة الأمريكية في الأردن تصدر تنبيهًا أمنيًا عاجلًا لرعاياها

أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تنبيهًا أمنيًا عاجلًا، دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين داخل المملكة إلى الاحتماء فورًا، في ظل تقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيّرة أو قذائف صاروخية في الأجواء الأردنية.

وقالت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن على الموجودين في الأردن التوجه إلى أماكن توفر غطاءً علويًا، والبقاء داخل المباني، مع متابعة التعليمات والتنبيهات الصادرة عن السلطات المحلية.

وأكدت السفارة أنها تتابع تطورات الموقف عن كثب، مشيرة إلى أنها ستواصل نشر أي مستجدات أو معلومات إضافية عند الحاجة.

كما أوصت السفارة بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على آخر التطورات، والتواصل مع شركات الطيران مباشرة في حال تأثرت الرحلات الجوية، إلى جانب توخي الحذر واليقظة، والاتصال بالشرطة الأردنية عبر الرقم 911 في حال التعرض لخطر مباشر