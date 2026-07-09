أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

يشهد شهر يوليو الجاري حالة من النشاط السينمائي، مع استعداد عدد من الأفلام الجديدة للانضمام إلى سباق شباك التذاكر، بعد انطلاق عرض فيلمي «شمشون ودليلة» و«ابن مين فيهم؟» خلال الأيام الماضية، في إطار المنافسة على موسم الصيف.



خلي بالك من نفسك



يستعد فيلم «خلي بالك من نفسك» للانطلاق في دور العرض يوم 22 يوليو، ويعيد الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى شاشة السينما، بمشاركة الفنان أحمد السقا، في عمل يجمع بين الأكشن والكوميديا.



محمود التاني

كما ينطلق فيلم «محمود التاني» يوم 22 يوليو أيضًا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصين يحملان الاسم نفسه "محمود"، لتجمعهما سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني، ويشارك في بطولته أحمد بحر "كزبرة"، وأحمد غزي، وكارولين عزمي، وجنا الأشقر، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.



The Odyssey



ويترقب الجمهور أيضا عرض فيلم «The Odyssey» للمخرج العالمي كريستوفر نولان، والمقرر طرحه عالميًا خلال شهر يوليو، ويعد من أبرز الإنتاجات المنتظرة هذا العام.



فيلم موانا



وانطلق اليوم عرض النسخة الحية من فيلم «Moana» في دور العرض السينمائية، وسط ترقب كبير من جمهور أفلام ديزني.

فيلم شمشون ودليلة وابن مين فيهم

وكانت دور العرض قد استقبلت مؤخرًا فيلمي «شمشون ودليلة» بطولة أحمد العوضي ومي عمر، و«ابن مين فيهم؟»بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ليكونا أولى أفلام المنافسة في موسم صيف 2026، قبل انضمام مجموعة جديدة من الأعمال خلال الأسابيع المقبلة.