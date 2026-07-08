فيلم «شمشون ودليلة» ينضم لعروض سينما الشعب .. والتذكرة بـ 40 جنيهًا

أعلنت سينما الشعب إدراج فيلم «شمشون ودليلة» ضمن برنامج عروضها في عدد من المواقع الثقافية والمسارح بالمحافظات، بالتزامن مع بدء عرضه في دور السينما.

ويعرض الفيلم في كل من المركز الثقافي بطنطا ، قصر ثقافة العريش ، قصر ثقافة أبو المطامير ،مسرح السادات ، قصر ثقافة قنا ، قصر ثقافة كفر الشيخ ، قصر ثقافة الإسماعيلية ، مسرح 23 يوليو بالمحلة.

وأكدت سينما الشعب أن سعر التذكرة موحد في جميع أماكن العرض، ويبلغ 40 جنيهًا، ضمن مبادرة تهدف إلى إتاحة مشاهدة أحدث الأفلام للجمهور بأسعار مناسبة.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف