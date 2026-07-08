إبراهيم عبد الجواد: كنا نستحق التأهل.. ولو ده ثمن دعم فلسطين فإحنا فخورون

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، معربًا عن غضبه من القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على "فيسبوك": "حرقة دم ملهاش وصف من امبارح، اللي يضايق ويحرق الدم إن احنا كنا نستحق وكنا أحسن وأقرب.. الحكم دبحنا وطول الماتش قرارات عكسية.. العالم كله بيتكلم على الفضيحة دي.. كل ده عشان ميسي يكمل في البطولة.. يا أخي هتكرهونا في ميسي والكرة والأرجنتين ويا رب ما يربحوا ولا يكسبوا".

وأضاف: "وعلى فكرة لو اللي حصل ده عشان حسام حسن رفع علم فلسطين فإحنا راضيين وفخورين ومعندناش مشكلة.. نعيش رجالة وندافع عن حقوقنا أحسن ما نطاطي عشان خاطر ماتش كورة".

وتابع: "ناس أصحابي عايشين في أمريكا بيقولولي الدنيا مقلوبة هنا والناس كلها بتتكلم على الفضيحة.. وأنا هنا بتكلم على الجماهير الطبيعية بتوع الكورة.. مش الفاسدين بتوع التنظيم والمراهنات والتسويق".

واختتم منشوره بقوله: "الفيفا زيها زي العالم الغربي.. كل حاجة على المزاج.. يقولك بلاش سياسة في الرياضة ولما تبقى على هواهم يدخلوها.. يقولك حقوق الإنسان ولما تبقى في مصلحتهم يهينوا الإنسان نفسه.. يقولك خليك في الكورة وأبعد عن الشعارات السياسية، بس لما تبقى في مصلحة الكيان القذر يبقى عادي.. وأكبر مثال على كل ده روسيا.. ربنا ينتقم منهم".

وجاءت تصريحات إبراهيم عبد الجواد عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي، ليواصل مشواره في الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022، بينما ودع منتخب مصر البطولة بعد أداء نال إشادة واسعة رغم الخروج.