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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نراقب المنشآت النووية الإيرانية ونتابع التطورات بشكل مستمر

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة المنشآت النووية الإيرانية عن كثب، مشدداً على أن إدارته تتابع التطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بشكل مستمر، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية الأمريكية تراقب النشاط في المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بامتلاك إيران سلاحاً نووياً، وأن جميع الخيارات تظل مطروحة للتعامل مع أي تطورات تهدد الأمن الإقليمي أو المصالح الأمريكية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تنسق مع حلفائها بشأن الملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أن واشنطن تواصل تقييم المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، إلى جانب متابعة التحركات العسكرية في المنطقة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توتراً متصاعداً، وسط تبادل للاتهامات بشأن البرنامج النووي الإيراني والأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط. كما تتزامن مع استمرار الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وإعادة إحياء المسار الدبلوماسي المتعلق بالاتفاق النووي.

من جانبها، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وترفض الاتهامات الغربية بالسعي إلى تطوير سلاح نووي، فيما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش والمتابعة في إطار الاتفاقات والالتزامات القائمة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية البرنامج النووي الإيراني

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