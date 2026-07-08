خطبها ورفضته.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدّى شخص على فتاة بالضرب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على شقيقته وإحداث إصابتها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول : (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "مصاب بجروح قطعية متفرقة وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج") ، طرف ثانى : (إحدى السيدات ، نجل عمها "مصابان بجروح متفرقة" – مقيمين بذات الدائرة) لوجود خلافات بينهم لسابقة تقدم الأول لخطبة الثانية ورفضها ذلك ، فقام بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية ، مما دفع "نجل عمها" للتدخل وتعديا على بعضهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الثالث (تم ضبطه) مما أسفر عن إصابة الأول، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





