بسبب صور السيشن .. المحكمة الاقتصادية تصدر حكمًا غيابيًًا بتغرم مُصوّر 50 ألف جنيه | تفاصيل

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم مصوّر شهير بالمنيا 50 ألف جنيه، على خلفية قيامه بنشر صور جلسة تصوير خاصة بإحدى حفلات الزفاف، دون الحصول على موافقة العريس، ما اعتبره الأخير تعديًا على خصوصيته واستخدامًا للصور دون إذن مسبق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم العريس يقيم بمحافظة الإسكندرية بشكوى ضد المصور، اتهمه خلالها بنشر صور من جلسة التصوير الخاصة به وبحفل زفافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إليه أو الحصول على موافقته، مؤكدًا أن نشر الصور تسبب له في أضرار معنوية ومخالفة لحقه في الخصوصية.

وبعد نظر الدعوى وسماع أقوال الطرفين وفحص الأوراق المقدمة، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها غيابيا بتغريم المصور 50 ألف جنيه، بسبب نشر الصور دون موافقة صاحب الشأن.

